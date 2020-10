Sébastien Loeb diz adeus à Hyundai

A Hyundai Motorsport e Sébastien Loeb terminaram a sua parceria de dois anos, numa ligação que culminou com dois pódios, um no Rali do Chile em 2019, outro agora mais recentemente, no Rali da Turquia. A equipa de Alzenau beneficiou da experiência da dupla que muito contribuiu para o desenvolvimento do pacote técnico da equipa ao longo de 2019, havendo certamente uma quota parte no sucesso da equipa, que garantiu o seu primeiro título de construtores. Já este ano, a equipa não conseguiu aproveitar ao máximo a experiência de Loeb devido à pandemia, com as participações planeadas no Quénia e na Nova Zelândia impossibilitadas de se realizar.

Na recente ronda turca, a equipa mostrou não ter perdido nenhum do seu brilhantismo, posicionando-se na disputa pela vitória no rali durante todo o evento. Para o Diretor da equipa, Andrea Adamo: “Desde que Séb e Danos se juntaram à nossa equipa em 2019, temos tido o privilégio de ter a sua riqueza de conhecimentos e experiência na nossa equipa. Todas as áreas da nossa operação beneficiaram do seu know-how, direta ou indiretamente. A sua contribuição ajudou-nos a lutar – e a vencer – o campeonato da época passada. Os seus conhecimentos e empenho foram perfeitamente demonstrados nos ralis mais duros como o Chile e a Turquia. A pandemia significou que não pudemos utilizá-los como pretendíamos nesta época, mas o seu desempenho na Turquia foi uma recordação para todos da sua capacidade e rapidez, sempre presentes. Desejamos-lhes tudo de bom no seu próximo capítulo e mantemos as nossas portas bem abertas para eles, caso desejem regressar”, disse.

Já Sébastien Loeb: “Aqui estamos nós no fim da aventura com a Hyundai Motorsport – e que aventura tem sido! Estou extremamente grato pela oportunidade que me deram durante estes dois anos, oferecendo-me um programa parcial, totalmente de acordo com as minhas expetativas, dentro de uma equipa muito profissional e numa atmosfera agradável. Estes dois anos passaram depressa – este também foi cortado em vários meses em resultado da pandemia – mas terão marcado parte da minha carreira, e com outro título de fabricante, para o qual contribuí. Para mim, a Hyundai Motorsport deu-me o melhor carro do WRC que alguma vez conduzi, e fiquei contente por poder competir ao mais alto nível com a última geração de World Rally Car. Agora, vai abrir-se um novo capítulo em 2021 com a Prodrive in Rally Raid, mas quem sabe para o WRC; nem a Hyundai Motorsport nem eu queremos fechar completamente o livro de vez”.