Sébastien Loeb deve ficar sem WRC em 2023 | AutoSport

É uma pena, mas é muito forte a probabilidade da Sébastien Loeb não disputar qualquer prova do WRC em 2023. A correr de Skoda nos Açores este fim de semana o francês admitiu que não está na calha qualquer programa parcial com a M-Sport Ford.

A contratação de Ott Tanak por parte da equipa de Malcolm Wilson pode ter ‘drenado’ os meios para poder ter um piloto como Loeb em algumas provas.

Recorde-se que, antes do recente triunfo de Tanak na Suécia, foi Loeb que tinha ganho pela última vez com um Ford: “A Ford colocou todo o seu empenho (financeiro) na contratação de Ott Tänak este ano. Então não houve mais nenhuma oferta para mim!”, disse Loeb à Auto Hebdo.

Como se sabe, Loeb lidera o Mundial de TT (W2RC) e para já corre nos Açores com a Skoda, isto depois de ter cessado a sua participação no Extreme E, depois de ter ganho a temporada 2022 com a espanhola Cristina Gutierrez ao lado na equipa X44 de Lewis Hamilton.