Sébastien Loeb decide futuro dentro de duas semanas

No Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC), Sébastien Loeb pode estar a fazer o seu último rali, com a Hyundai a ter escalonado Dani Sordo para o Rali de Itália e Craig Breen para o Rali de Ypres na Bélgica. Em termos de futuro, para além da incógnita no WRC, Loeb também pode voltar a fazer o Rally Dakar, prova onde correu com um Peugeot entre 2016 e 2019.

Ao dirtfish.com, Loeb afirmou: Na Sardenha e em Ypres já está decidido quem vai pilotar. Talvez haja rali em Monza, mas não está nada decidido. Este pode ser o meu último rali no WRC. Talvez possa concentrar-me noutros desafios, como o Rally Dakar, mas ainda não sei”.

Perguntado se havia hipóteses de se juntar à Toyota para o Rally Dakar, Loeb disse que “de momento não sei responder a isso”.

“Para o próximo ano não devo fazer o mesmo em termos de WRC. Daqui a duas semanas já devo decidir alguma coisa e depois é começar a testar”, finalizou Loeb.