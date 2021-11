Sébastien Loeb/Daniel Elena: O adeus de uma ‘dupla’ lenda dos ralis | AutoSport

Depois de 24 anos ao lado de Sébastien Loeb, e também depois de ter sido despedido da Prodrive, que preferiu ter outro navegador ao lado do pilotos francês, Daniel Elena encerrou agora, definitivamente a sua carreira de navegador no WRC ao lado de Loeb, ficando portanto a saber-se que, caso o francês dispute o Rali de Monte Carlos com a M-Sport/Ford, já não terá Daniel Elena a seu lado. Encerra-se assim um capítulo de sonho nos ralis, já que, juntos, obtiveram nove títulos mundiais no WRC e alcançaram 79 triunfos. A última vez que os vimos juntos foi em setembro passado no Rali Mont-Blanc Morzine, aos comandos de um Peugeot 306 Maxi.

Depois de quase 24 anos juntos (tudo começou no Rallye National Epernay Vins de Champagne de 1998, num Citroën Saxo Kit Car, tomaram agora a decisão de não voltar a correr juntos: “Tomámos uma decisão juntos, discutimo-la porque, provavelmente, farei algumas provas no futuro e não vamos fazê-las juntos. É uma decisão que tomámos em conjunto, por diferentes razões, o Daniel tem as dele e eu tenho as minhas, nada mais”, disse Loeb.

Já Daniel Elena revelou que depois de tudo o que se passou com a saída da BRX Prodrive, isso teve efeitos na sua mente: “Essa história fez-me reconsiderar muitas coisas e para mim, a motivação para me preparar para uma corrida, desapareceu. Estou a virar uma página, quero concentrar-me noutras coisas, vou fazer 50 anos no próximo ano e tenho a minha loja e não consigo concentrar-me em duas coisas ao mesmo tempo, a minha mulher Anaïs será a primeira a dizer-vos isso! Portanto, é por isso que estamos a fazer este anúncio”, disse Elena.

Como se sabe, Loeb tem testado recentemente o Ford Puma Rally1 híbrido, ao lado da veterana navegador, Isabella Galmiche, sendo cada vez mais provável que participe no Rali de Monte Carlo. Termina assim uma ligação que começou numa esquina junto a um bar: “Tropeçámos um no outro, e depois o meu navegador ter parado, o seu pilotos também parou. E na esquina de um bar, perguntámos um ao outro o que iríamos fazer no próximo ano, que basicamente era nada. Então, começámos daí, do nada, e trabalhámos juntos durante toda a nossa carreira, e afinámos algumas coisas para chegarmos onde chegámos. Portanto, o que retenho desta nossa parceria são os nove títulos do WRC”, disse Loeb.