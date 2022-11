Sebastian Vettel: “Sempre gostei, por alguma razão, de ralis…” | AutoSport

É provável que não se ouça falar de Sebastian Vettel durante os próximos meses, mas certamente em algum momento, o alemão vai querer ‘fazer qualquer coisa’. E já deixou pistas, sobre o que fazer: “Sim, penso naturalmente em olhar para outras coisas. Ainda não sei, é a resposta para já.

Por isso, acho que fico bastante ansioso pela ideia de nada, no início, e depois vejo o que isso me faz. Há muitas outras coisas na minha cabeça também.

Outros interesses e ideias fora das corridas.

Mas sim, obviamente que já faço isto há tanto tempo e é uma grande parte da minha vida…

É central. Por isso, será difícil dizer que não vou sentir falta disto, mas quando e se depois começar a olhar para outra coisa, veremos. Sempre gostei, por alguma razão, de ralis, mas vejo que é um grande desafio, porque é tão diferente do que fazemos em, digamos, corridas clássicas de circuitos. Por isso, sim, não sei. Vamos ver.