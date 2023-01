Sebastian Vettel: “Sempre gostei de ralis, é um grande desafio…” | AutoSport

“Sempre gostei de ralis, é um grande desafio porque é tão diferente do que fazemos nas corridas de circuito…”. Quem o diz é Sebastian Vettel, que pelo que se percebe gosta de ralis. E seria muito bem vindo! Provavelmente, seria uma das melhores situações que poderiam acontecer ao WRC nos tempos que correm, ter um super-campeão da F1 a rumar ao WRC. Nem que fosse só para experimentar…

Seja como for, está muito longe de ser uma novidade.

Há vários exemplos, Kimi Räikkönen, Robert Kubica, Stéphane Sarrazin, Heikki Kovalainen e Carlos Reutemann. Recentemente, Jos Verstappen também correu no Rali da Bélgica.

Kimi Räikkönen e Robert Kubica foram os pilotos que mais se destacaram no WRC depois de ter passado na F1, e o que é curioso, é que ambos voltaram… à F1.

Kimi Räikkönen fez um hiato da F1 nos entre 2009 e 2011, sendo que em 2010 e 2011 correu mesmo ao mais alto nível no WRC.

Já Robert Kubica fez ralis antes da F1, esteve muito ativo no WRC entre 2013 e 2015, acabando depois por regressar à F1 em 2019.

Stéphane Sarrazin é outro exemplo, mas a sua carreira na F1 foi pobre. Só fez um Grande Prémio em 1999. Nos ralis fez muito melhor, foi piloto oficial da Subaru, entre 2004 e 2006, e o melhor resultado que obteve no WRC foi um quarto lugar na Catalunha. O seu ponto alto foi em Le Mans, quatro vezes segundo classificado à geral.

Também Valtteri Bottas fez uma ‘perninha’ nos ralis, mas nunca no WRC.

Heikki Kovalainen é outro bom exemplo, e o finlandês ainda tenta ‘despontar’ nos ralis, depois de ter tido uma boa carreira na F1. Venceu uma vez, na Hungria 2008 e fez 111 Grandes Prémios, quatro pódios no total.

Por fim, Carlos Reutemann, o primeiro grande piloto de F1 que fez ralis, embora só tenha feito o ‘seu’ Rali da Argentina, duas vezes, curiosamente terminando ambas as vezes em terceiro lugar. Foi o único piloto de F1 que guiou em competição um ‘monstro’ do Grupo B, o Peugeot 205 T16.

Jos Verstappen, pai de Max Verstappen, fez oito temporadas na F1, durante os anos 90 e início dos 2000, disputou as 24 Horas de Le Mans duas vezes em 2008 e 2009 e, correu recentemente com um Citroën C3 Rally2. Não é no WRC, mas sim no campeonato belga de ralis. Portanto, se Vettel quiser tentar os ralis, será bem vindo. em termos mediáticos era excelente para os ralis…