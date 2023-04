Sean Kim, Presidente da Hyundai Motorsport, sobre Craig Breen: “tinha uma paixão por ralis bem profunda” | AutoSport

“A dura realidade do que sucedeu ainda não nos deixou, e é pouco provável que o faça durante muito tempo. Todos aqui em Alzenau estão a sentir profundamente a perda do nosso companheiro de equipa e amigo Craig, e estamos a apoiar os nossos colegas através deste momento incrivelmente difícil.”

“Dizer que ele foi um membro muito valorizado e bem considerado da nossa equipa apenas toca a superfície. Craig tinha uma paixão por ralis bem profunda. Ele era mais do que um simples piloto, era um verdadeiro amante do desporto. Craig mostrava as suas emoções sem reservas, era muito transparente com seus sentimentos, algo que tanta gente adorava.

Ele tinha uma maneira de se expressar que era completamente única; as suas palavras no fim dos troços eram sempre um ponto alto.”

“Craig era também um piloto fenomenal. Há tantos destaques, tanto dentro da nossa equipa como no resto da sua carreira, mas no Rali Suécia ele mostrou-nos a sua verdadeira essência. Ele estava no topo do seu ‘jogo’ e lembrava-nos a todos o incrível talento que possuía. Aquele pódio significava muito para nós como equipa, mas pode ver-se o quanto significava para ele.”

“É evidente que toda a comunidade dos ralis e para lá dela, está a sentir esta perda profunda. A efusão de dor e tristeza é uma prova do homem que Craig Breen era.

Ele deixa para trás um legado dentro da Hyundai Motorsport e de toda a comunidade do automobilismo que é difícil de pôr em palavras. Descanse em paz, caro amigo.”