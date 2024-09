Sami Pajari vence WRC2 no Rali da Grécia: triunfo ‘veio’ da PEC1…

Sami Pajari vence o WRC2 no Rali da Grécia/Acrópole Sami Pajari apesar de ter chegado ao final da prova empatado ao décimo de segundo com o Robert Virves. O desempate favorável a Pajaria deu-se pelo facto de ter sido mais rápido que o estónio na PEC1 do rali.

Pajari, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, parecia ter a sua terceira vitória da temporada garantida, quando na Power Stage perdeu uma vantagem de quase 30 segundos sobre o Škoda Fabia RS Rally2 de Virves devido a um furo lento. Ao verdadeiro estilo do Rali da Acrópole, o drama desenrolou-se até ao último momento. Um esvaziamento do pneu dianteiro esquerdo a cinco quilómetros da meta fez com que Pajari perdesse tempo. Quando cruzou o final da especial, Virves já tinha recuperado a diferença, deixando os dois pilotos empatados no tempo total.

De acordo com os regulamentos, o desempate foi determinado pelo tempo mais rápido no troço de abertura do rali – uma vantagem decisiva para Pajari, que tinha sido 19,7 segundos mais rápido.

“A cerca de cinco quilómetros do final, apercebi-me que tínhamos um furo e sabia que a melhor opção era continuar em vez de parar para o mudar”, explicou o finlandês, que agora está três pontos atrás do líder do campeonato WRC2.

“Quando passámos a linha de meta, olhei à minha volta para ver se alguém sabia o resultado, mas ninguém parecia saber. Demorou alguns minutos a descobrir que tínhamos ganho e foi um grande alívio. Foi uma batalha fantástica com o Robert, especialmente num rali tão difícil! Esta vitória é extremamente importante para as nossas esperanças no campeonato e, neste desporto, cada décimo de segundo é importante.”

Virves também enfrentou desafios na última etapa, prejudicado por um problema na alavanca de velocidades. “Tivemos um pequeno problema com a alavanca de velocidades e tivemos de baixar o ritmo para não a partir completamente”, explicou.

Yohan Rossel completou o pódio no seu Citroën C3 Rally2, terminando 30,8 segundos atrás do duo da frente. O francês tinha dominado grande parte das etapas de sexta-feira antes de uma ‘dispendiosa’ mudança de roda o ter deixado fora de combate. Kajetan Kajetanowicz foi quarto, enquanto Fau Zaldivar e Josh McErlean completaram os seis primeiros.

O triunfo de Pajari valeu-lhe também a vitória na categoria Challenger do WRC2. Entretanto, o alemão Armin Kremer festejou a vitória na WRC Masters Cup, o suficiente para garantir o título da série, depois de ter conquistado cinco vitórias em cinco partidas.

O campeonato vai ser disputado entre Oliver Solberg e Sami Pajari com Yohan Rossel à espreita pois o francês ainda pode pontuar em duas provas, enquanto Solberg e Pajari já só têm mais uma.