Sami Pajari no Rali de Lisboa | AutoSport

Sami Pajari, atual Campeão do Mundo Júnior, vai marcar presença no Rali de Lisboa aos comandos de um Mitsubishi EVO IX da equipa Domingos Sport. É o mais jovem piloto de sempre na história dos 20 anos do WRC Junior a vencer a competição, na altura ainda aos 19 anos de idade, e também o primeiro piloto finlandês a ganhar o campeonato.

Sami Pajari venceu o WRC3 no Rally de Portugal 2022, já o tinha feito no Monte Carlo, foi agora quinto classificado no Rally de Sardenha, no WRC2, e vem novamente a Portugal, agora para correr no Rally de Lisboa. Um nome a ter em atenção no futuro do WRC.

Sami Pajari, Rali de Lisboa