Sami Pajari consolida estatuto de candidato entre a elite do WRC

Dois pódios consecutivos e velocidade em todas as superfícies reforçam ambição do finlandês

Sami Pajari acredita que está “a chegar a um ponto em que pode basicamente lutar com qualquer um, em qualquer condição” depois de assinar, pela primeira vez, dois pódios absolutos consecutivos no WRC.

O finlandês da Toyota somou o terceiro pódio da carreira ao terminar o Rali Safari em terceiro lugar, atrás do vencedor Takamoto Katsuta e de Adrien Fourmaux, na sequência do terceiro posto já alcançado no Rally da Suécia.

No Quénia, Pajari rubricou aquela que é apontada como a melhor exibição da sua ainda curta passagem pela categoria principal. Para além de sobreviver às armadilhas mecânicas de uma das provas mais duras do calendário ao volante do GR Yaris Rally1, venceu cinco classificativas, sendo apenas superado no somatório de tempos de troço por Sébastien Ogier, que registou sete vitórias parciais. “Está a correr bastante bem e devo estar super feliz com isso”, admitiu, sem deixar de sublinhar que “ainda há margem para melhorar” e que, depois de três terceiros lugares, faltam “mais dois degraus” no pódio: “Espero que, a certa altura, possamos reclamar essas posições também.”

Os números confirmam a tendência: nas últimas 10 provas, Pajari terminou nove vezes no top 7, com três pódios e um total de 107 pontos, e já superou o número de vitórias em especiais obtido em toda a época passada, apenas com três ralis disputados em 2026. “Estamos aqui para lutar com qualquer um”, reforça, lembrando que já conseguiu triunfos em troços “em muitos tipos diferentes de ralis” e que o objetivo é estar na discussão com os melhores, não apenas dentro da Toyota, mas “no pelotão em geral”.

Depois do Safari, o finlandês regressou rapidamente ao trabalho, integrando em Portugal o programa de testes do protótipo Toyota para 2027, em pisos nacionais como Boticas e Algarve. O próximo desafio competitivo será bem diferente: o Mundial regressa ao asfalto no Rali da Croácia, agora com base em Rijeka e um percurso profundamente reformulado, com especiais em estradas costeiras, zonas de montanha e troços interiores na Istria, entre 9 e 12 de abril.