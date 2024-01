Sami Pajari confirma WRC2 com a Toyota | AutoSport

Sami Pajari, antigo Campeão do FIA Junior WRC, confirmou que vai conduzir um Toyota GR Yaris Rally2 no WRC2 esta época. Depois de passar a última época com a Toksport, o finlandês de 22 anos anunciou que ele e a sua copiloto, Enni Mälkönen vão mudar para a Printsport Racing em 2024: “Estou grato a todos os nossos parceiros pela oportunidade de continuar a minha carreira neste novo e excitante projeto. Um agradecimento especial vai, naturalmente, para os meus apoiantes de longa data, como o nosso parceiro principal, a CapitalBox, que acreditam muito em mim. É maravilhoso ver a nossa cooperação continuar” começou por dizer Sami Pajari, que testou o GR Yaris Rally2 em França e anunciou o projeto logo após a confirmação da homologação do carro: “Embora a Toyota tenha fabricado carros vencedores no passado, também acredito na sua visão para o futuro. Foi por isso que quis escolher este carro, especialmente agora que também terei a oportunidade única de estar entre os primeiros a conduzi-lo numa prova do WRC.

Naturalmente, será interessante poder comparar o seu desempenho com o dos outros na primeira prova. Em suma, a oportunidade é tão maravilhosa que decidi aproveitá-la. Vai ser muito bom.”

Pajari, que venceu a sua ronda caseira do WRC2 na Finlândia na época passada, foi rápido a agradecer à equipa Toksport por um 2023 de sucesso: “É uma grande equipa, da qual recebi um enorme apoio e inúmeras lições valiosas. A Toksport foi um lugar maravilhoso para eu me desenvolver como piloto em todos os sentidos. O desempenho do carro foi sempre bom e a nossa cooperação foi muito boa. Quero agradecer do fundo do coração ao chefe de equipa Serkan Duru pelo tempo que passámos juntos.”