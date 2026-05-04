Sami Pajari chega ao Rali de Portugal em terceiro no WRC: “continuar a boa fase que atravessamos”

Sami Pajari parte para o Rali de Portugal no terceiro lugar do campeonato, a 29 pontos da liderança, determinado em prolongar um momento de forma marcado por quatro pódios consecutivos. O finlandês, navegado por Marko Salminen, enfrenta agora um novo desafio em pisos de terra mais tradicionais, numa prova onde a concorrência promete apertar na luta pelas posições cimeiras.

Finlandês mantém-se na discussão pelo título

A consistência recente colocou Pajari entre os nomes em destaque na categoria, numa fase em que cada resultado pode pesar de forma decisiva nas contas do campeonato. Atrás de si surge Oliver Solberg, quarto classificado, a apenas quatro pontos.

Para Pajari, o regresso à terra em condições mais convencionais representa também uma mudança de cenário. “Estou ansioso por voltar à terra em Portugal: parece que já passou muito tempo desde que tivemos um rali tradicional de terra como este”, afirmou, distinguindo esta ronda de provas mais extremas e específicas, como Quénia ou Arábia Saudita.

Ordem de partida pode pesar

O piloto finlandês reconheceu que, pela primeira vez, deverá rodar perto da frente da estrada em terra, factor que poderá condicionar o desempenho. Ainda assim, desvalorizou a desvantagem relativa, sublinhando que continua satisfeito por estar envolvido na luta pelo campeonato.

Pajari admitiu também que haverá adversários fortes a partir mais atrás, apontando, entre outros, Sébastien Ogier como uma ameaça séria. “Haverá pilotos muito fortes a sair atrás de nós, o que pode tornar-se difícil de contrariar, mas espero que possamos continuar a boa fase que atravessamos”, resumiu.