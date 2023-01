Sabia que o Skoda Fabia RS Rally2 é o 41º carro diferente que François Delecour guia? | AutoSport

François Delecour terminou o WRC2 na 10ª posição, em mais uma boa demonstração de quem sabe, nunca esquece. Depois de já ter guiado, na sua carreira, por ordem alfabética um Alpine A110 Rally RGT, Audi Quattro, BMW M3 E30, Dacia Logan, Ford Escort RS 2000 MKII, Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort WRC, Ford Fiesta RS WRC, Ford Focus WRC ’01, Ford Sierra RS Cosworth 4×4, Lancia 037 Rally, Lancia Delta HF 4WD, Lancia Delta Integrale 16V, Mitsubishi Lancer Evo IX, Mitsubishi Lancer WRC, Peugeot 104 ZS, Peugeot 205 GTI 1.6, Peugeot 206 RC, Peugeot 206 S16, Peugeot 206 S1600, Peugeot 206 WRC, Peugeot 207 S2000, Peugeot 208 T16, Peugeot 306 Maxi, Peugeot 309 GTI 16, Peugeot 405 Mi16, Porsche 911 Carrera RS 3.0, Porsche 911 Carrera RSR 3.0, Porsche 911 SC, Porsche 991 GT3 Cup, Porsche 996 GT3, Renault Clio IV RS, Renault Clio Rally4, Renault Clio S1600, Renault Mégane RS, Subaru Impreza GT Turbo, Subaru Impreza STi N14, Talbot Samba Rallye, Toyota Corolla T-Sport, Toyota Corolla WRC, agora foi a vez do Skoda Fabia RS Rally2…

“em primeiro lugar gostaria de felicitar o Nikolay porque ele foi muito rápido. Incrível e quando eu estava a um segundo, um segundo atrás dele nos troços, eu estava feliz. Acreditem-me que já era rápido. Tenho 60 anos, mas ainda preciso de aprender a melhorar, melhorar o carro porque é a primeira vez para mim no WRC2 e não é suficiente a minha velocidade. Foi simplesmente inacreditável. Absolutamente inacreditável.

Não esperava isto de todo porque sei que eles conhecem muito bem os troços, talvez como eu, talvez melhor, mesmo que eu tenha feito 24 ralis de Monte Carlo.

Eu sei que eles aprendem muito e é agradável. É bom. O jovem piloto agora é simplesmente inacreditável, porque há 10 pessoas, 10 pilotos muito rápidos à minha frente e ele foi muito rápido. Parabéns”, disse Delecour antes de saber que Gryazin perdeu o triunfo para Yohan Rossel…

“O carro é inacreditável. Porque a fábrica dos Rally da Skoda é muito, muito boa, o chassis é tão bom. Não tenho nada a dizer sobre o carro. O meu estilo de condução, tenho de mudar muitas coisas para aprender um pouco mais. O vídeo também – porque penso que é uma escolha livre, muito importante porque há apenas duas passagens nos troços.

E é a única forma de conduzir como eles conduzem.

Há pilotos muitos bons a guiar os Rally2, vejam alguns dos tempos face aos Rally1. Inacreditável. O nível é tão bom e, do meu ponto de vista, este é o futuro.

WRC2, é o futuro porque é muito interessante. Pode haver carros assim para todos, nem todos, mas muitos pilotos privados podem conduzir este tipo de carro.

Isto é muito interessante. Éramos cerca de 45 Rally2, e foi uma luta fantástica, mas eu estou feliz. Muito feliz” disse Delecour. Quando lhe perguntaram se isso significava que vai fazer uma temporada completa do WRC2: “Estou a esforçar-me para fazer mais alguns quilómetros este ano, talvez na Córsega, Portugal, gostaria de experimentar este carro em terra. Espero que o façamos.” Mais de dois ralis? “Talvez mais, talvez mais. Tentamos fazer cinco ou seis, vamos ver. Mas eu penso que é possível”, e quanto a competir pelo título este ano? ”Não, mas em todo o caso acreditem em mim, eu insisto muito nisso e penso que neste momento estaremos na Córsega, Portugal, Acrópole…”