Sabe como Pierre-Louis Loubet resolveu o problema do seu Ford Puma Rally1? a Pontapé… | AutoSport

Poucos acreditavam que depois de ver Pierre-Louis Loubet quase desesperar com o princípio de incêndio que deflagrou no final do troço de Arganil 2, a verdade é que na zona de troca de pneus em Arganil percebeu que o escape do carro tinha saído do alinhamento e estava a tocar na carroçaria, o que provocou o incêndio.

De acordo com os regulamentos, só piloto e navegador podiam tocar no carro, e com ferramentas que já estivessem no carro a equipa só podia resolver o problema com artigos transportados no interior do carro. Mas não foi preciso. Bastou um pontapé certeiro para colocar minimamente no sítio o escape que estava a tocar na carroçaria. Segundo o Diretor da equipa: “Pontapé de precisão”…