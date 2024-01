Sabe como Malcolm Wilson se apaixonou pelos ralis? | AutoSport

Aconteceu com todos nós, adeptos, em dado momento algo sucedeu na nossa vida que fez ‘click’ e a partir daí nasceu a paixão pelos ‘motores’, ou em particular como é este caso, pelos ralis. Numa interessante entrevista de Malcolm Wilson à revista francesa Auto Hebdo, Malcolm Wilson, líder da M-Sport revelou como começou a sua paixão por este ‘mundo’ dos motores: “Os meus pais tinham uma garagem que era especializada em Ford, e uma vez foi lá uma cliente com o seu Cortina, antes de uma competição, pois na altura os ralis faziam-se com carros quase de série. Eu era muito novo e fui tentando ver o que se passava sob o capot até que o dono do carro me perguntou se eu queria ir ao rali. Disse que me levava no banco de trás. A minha mãe disse logo que não, mas eu fui na mesma, claro. Na primeira curva ele fez uma grande derrapagem e eu lá atrás, sem cinto de segurança, safava-me como podia. Jamais voltei a sentir tal adrenalina. E isso trouxe-me até aqui, até hoje.

Mais tarde, a minha mãe ajudou-me muito porque quando soube que eu gostava de fazer o meu caminho nos ralis, ela inscreveu-me num curso de navegadores. Era um adolescente…”