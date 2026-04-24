RT Rally1 Spain: protótipo para testes em outubro, WRC 2027 em part-time

A RT Rally1 Spain revelou, ontem, o seu projeto para a construção de um novo carro de ralis, concebido ao abrigo das regras do WRC27. Em declarações à publicação Dirtfish, Fernando Álvarez, Diretor Técnico da RFEDA (Federação Espanhola de Automobilismo), adiantou que a equipa não cumprirá o calendário completo do campeonato em 2027. A previsão é participar em apenas metade das provas no ano de estreia, com o objetivo de disputar a totalidade do calendário do WRC apenas na segunda temporada de atividade.

Este projeto, como é sabido, resulta de uma colaboração entre a RMC Motorsport e a federação espanhola (RFEDA). A RT Rally1 Spain não desenvolverá motores próprios, optando por utilizar a base de um motor Rally2 de um fabricante já existente para o seu protótipo. Com apenas nove meses até ao início de 2027, a presença no Rali de Monte Carlo permanece incerta.

O design do carro já se encontra em curso, e a equipa prevê ter o primeiro protótipo pronto para testes em outubro de 2026. Este é o segundo projeto de um preparador a anunciar a construção de um WRC27, seguindo o exemplo do Project Rally One belga, que deverá apresentar uma carroçaria Porsche no Mundial de Ralis.