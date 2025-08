Rovanperä reforça liderança em batalha de alta velocidade no Rali da Finlândia

Kalle Rovanperä, ao volante do seu Toyota GR Yaris Rally1, mais do que duplicou a sua vantagem no Rali da Finlândia este sábado de manhã, apesar de um susto com um pneu que começou a esvaziar no troço de Päijälä.

O piloto finlandês demonstrou um domínio avassalador nas classificativas de abertura da etapa intermédia, disputadas em estradas florestais de alta velocidade a sul de Jyväskylä. Venceu os troços de Parkkola e Västilä, conseguindo alargar a sua margem sobre Thierry Neuville de 4,9 segundos, registados na noite anterior, para uns expressivos 12,0 segundos.

Contudo, na especial de Päijälä, ambos os pilotos estavam praticamente lado a lado nos tempos intermédios até que o pneu traseiro direito do carro de Rovanperä começou a perder ar nos últimos dois quilómetros. Este incidente concedeu a vitória no troço a Neuville, que recuperou 2,7 segundos. Rovanperä respondeu de imediato no troço de Leustu, que encerrava a secção matinal, ao registar a sua 250.ª vitória em especiais do WRC, restabelecendo uma liderança de 14,7 segundos. “Não foi assim tão mau”, comentou Rovanperä sobre a marca alcançada. “Senti que a estrada mais pequena [na última especial] já estava bastante macia. Não foi a secção mais fácil, mas continuamos a tentar sempre.”

Thierry Neuville, por seu lado, enfrentou pressão constante do seu colega de equipa na Hyundai, Adrien Fourmaux, que iniciara a manhã a apenas 2,8 segundos de distância. O piloto belga conseguiu superar o francês nas três primeiras especiais, mas viu a sua vantagem reduzida para apenas três décimos de segundo após reportar problemas nos travões em Leustu. “Perdi os travões após dois quilómetros e demorou muito tempo até que voltassem a funcionar”, explicou Neuville. “Tentei bombear [o pedal], mas não havia nada que pudesse fazer.”

As esperanças de pódio de Takamoto Katsuta sofreram um revés, uma vez que uma indesejada subviragem na primeira metade da secção o fez perder terreno face a Fourmaux. O piloto japonês terminou a manhã a 10,9 segundos de distância, tendo iniciado o dia a apenas quatro décimos do francês. No entanto, Katsuta conseguiu aumentar a sua vantagem sobre o grupo perseguidor. Sébastien Ogier ultrapassou Sami Pajari na especial final para reclamar o quinto lugar, ficando a 10,5 segundos de Katsuta. Elfyn Evans segue atrás de Pajari na sétima posição, com os carros da Toyota a ocuparem as posições do quarto ao sétimo lugar.

Noutros destaques, Mārtiņš Sesks manteve a sua liderança na disputa interna da M-Sport Ford e ocupa o oitavo lugar na geral, à frente dos seus colegas de equipa no Puma Rally1, Josh McErlean e Grégoire Munster. As esperanças de recuperação do líder do campeonato, Ott Tänak, após os danos sofridos na sexta-feira, sofreram um novo golpe. O piloto estónio recebeu uma penalização de cinco minutos por um incidente envolvendo um escrutinador numa zona de verificação de pneus na sexta-feira, deixando-o fora do top 10.