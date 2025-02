Rovanperä apanhou um susto, Lappi uma ‘surpresa’ no Rali do Ártico

No Rali do Ártico Lapónia, Kalle Rovanperä marcou presença com o seu Toyota GR Yaris Rally1 de modo a preparar o Rali da Suécia, próxima prova do WRC, mas logo na primeira especial viveu um momento muito perigoso ao sair da estrada ficando ‘enterrado’ num banco de neve, porque teve de evitar um espetador que se encontrava muito mal colocado, na trajetória dos concorrentes. O piloto da Toyota teve de efetuar uma manobra de ‘fuga’, mas aquelas velocidades, ‘perdeu’ o carro e saiu de estrada. Rovanpera alertou fortemente para a importância da segurança do público, enfatizando que o acidente poderia ter sido muito grave.

Apesar do incidente, Rovanperä continua a aproveitar o rali para testar os novos pneus de neve da Hankook, destacando as diferenças em relação aos antigos da Pirelli. Por sorte, este é um rali de neve e esta susteve o carro, evitando grandes danos. Se isto sucedesse numa prova ‘normal’, de terra, provavelmente os danos teriam sido ‘capitais’.

Presente na prova está também Esapekka Lappi, ‘veterano’ do WRC que compete este ano no Campeonato Finlandês de Ralis, e tem enfrentado uma batalha, por muitos inesperada, contra o jovem Tuukka Kauppinen, de apenas 18 anos. Kauppinen impressionou ao assumir a liderança na sexta-feira, demonstrando grande maturidade ao volante do seu Toyota GR Yaris Rally2. Lappi, que compete num Skoda Fabia Rally2 Evo, mas admitiu um erro na escolha dos pneus, o que comprometeu o seu desempenho. O rali termina hoje, Lappi promete atacar, mas reconhece o talento do jovem adversário. Tendo em conta que guia um Rally1, Rovanpera já recuperou até à frente da classificação.