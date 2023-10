Roope Korhonen: o novo campeão do WRC3 | AutoSport

Apesar da ausência no Chile, Roope Korhonen e o seu copiloto Anssi Viinika foram coroados campeões do WRC3. Estreando-se no WRC3 este ano, o jovem finlandês Korhonen esteve intocável durante toda a temporada, conquistando notavelmente a vitória em todos os quatro ralis – Suécia, Portugal, Sardenha e Estónia – que contavam para a sua campanha no campeonato. O vice-campeão do FIA Junior WRC 2023, Diego Dominguez, só precisava de uma vitória na América do Sul para empatar com Korhonen, depois de ter vencido no México, no Quénia e na Grécia, no mês passado e o jovem paraguaio parecia estar no bom caminho para o conseguir, com uma vantagem de 3m11,8s sobre o peruano Eduardo Castro nas últimas quatro especiais de domingo, mas um problema com a suspensão dianteira direita após o final da primeira especial de Las Pataguas, deixou-o sem uma roda…e sem o título.