Roope Korhonen domina WRC2 no Rali da Suécia

Roope Korhonen afirmou de forma contundente as suas credenciais ao título de WRC2 em 2026, ao vencer com autoridade o Rali da Suécia. Ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, o finlandês liderou um pódio totalmente finlandês, batendo Teemu Suninen por 11,2 segundos e Lauri Joona por 56,2 segundos, naquela que foi a sua primeira vitória na prova de neve e gelo, depois do segundo lugar alcançado há um ano.

Pódio 100% finlandês no WRC2

Korhonen descreveu o fim de semana como “muito forte”, destacando o trabalho da equipa Printsport, do engenheiro e de Rautio, sublinhando que houve troços difíceis em que a prioridade foi “andar limpo e evitar erros”.

Suninen, de regresso ao WRC após a participação na Finlândia em 2024, estreou-se no GR Yaris Rally2 e com a nova navegadora Janni Hussi. Manteve pressão constante sobre Korhonen nos tempos de troço e sai da Suécia com sinais muito positivos para o resto da época.

Lauri Joona, em Škoda Fabia RS Rally2, igualou o seu melhor resultado de sempre no WRC2 e obteve o primeiro pódio desde o Secto Rally da Finlândia em 2024.

Kauppinen perde pódio, Gill aproveita

No domingo, Tuukka Kauppinen parecia bem encaminhado para o seu melhor resultado no WRC2, depois de arrancar o dia em quarto, mas um problema de motor no seu Yaris, cerca de 10 km após o início da primeira especial, ditou o abandono.

A desistência abriu a porta a Taylor Gill, que subiu a quarto, continuando a impressionar na sua estreia no WRC2. O australiano, vice-campeão Júnior WRC em 2025, terminou 23,1 segundos à frente do melhor sueco, Isak Reiersen.

A fechar o top 6 ficou o polaco Michal Solowow, já a mais de cinco minutos de Reiersen, completando uma classificação que reforça o domínio finlandês no gelo sueco.