Roope Korhonen a caminho da primeira vitória no WRC3 | AutoSport

No WRC3, competição que se corre com os Ford Fiesta Rally3, o finlandês Roope Korhonen tem as portas do triunfo abertas depois do anterior líder, William Creighton ter caído na classificação quando o capot do seu carro se soltou no sábado à tarde. O irlandês liderou desde o primeiro troço, mas com Korhonen sempre por perto, com o finlandês a passar para a frente ainda na manhã de sexta-feira, construindo depois uma vantagem que chegou a ser de mais de 10 segundos. Creighton reagiu e recuperou, mantendo um ritmo elevado o que o jovem finlandês não conseguiu acompanhar.

O campeão Junior ERC, Laurent Pellier mantinha-se confortavelmente na terceira posição, 34.5s atrás de Creighton e 50.3s na frente do paraguaio Diego Dominguez.

No sábado, Korhonen ganhou o troço de abertura por 3,9s face a Pellier e voltou à frente de Creighton na frente do rali, mas o irlandês reagiu e regressou de novo à dianteira. Pouco depois o capot do seu Ford voou no início da tarde e o percalço custou-lhe mais de um minuto, deixando Korhonen no topo por mais de 50s para Pellier.

Apesar do incidente, Creighton ainda conseguiu manter-se na terceira posição, mais de 1m20s na frente de Diego Dominguez e a fechar o top5 estava o jovem belga, Tom Rensonnet.