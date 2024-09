Romet Jürgenson conquistou o título do FIA Junior WRC na Grécia

Romet Jürgenson entrou para a história do FIA, ao juntar-se a Sébastien Ogier, Thierry Neuville e Craig Breen ao conquistar o título do FIA Junior WRC com um segundo lugar no EKO Acropolis Rally Greece.

O estónio de 24 anos chegou ao final da temporada no topo da classificação e, com os seus rivais mais próximos a sucumbirem às duras estradas de montanha, Jürgenson adotou uma abordagem moderada e sem grandes riscos nas restantes três especiais de domingo. No final, terminou 1m06s atrás do vencedor do rali, Norbert Maior. Desta forma, Jürgenson, que conquistou o seu lugar no campeonato aos comandos do seu Ford Fiesta Rally3 da M-Sport Poland através do programa FIA Rally Star, tornando-se o segundo estónio a conquistar o título, depois do triunfo de Robert Virves em 2022.

A sua vitória histórica vai valer-lhe quatro participações no WRC2 em provas europeias em 2025 num Ford Fiesta Rally2 da M-Sport, com valiosos testes e apoio de pneus, cortesia da M-Sport Poland e da Pirelli.

Provando ser o piloto mais consistente ao longo de 2024, Jürgenson subiu ao pódio em três das cinco rondas e acumulou 29 pontos Wolf Stage Win – mais do dobro do que qualquer outro concorrente.

Norbert Maior, o campeão do FIA Junior ERC de 2023, encerrou a sua temporada subindo de sétimo para segundo na classificação do campeonato, superando o australiano Taylor Gill por três pontos.

Tom Rensonnet completou o pódio do rali atrás de Jürgenson: “É ótimo estar nesta tabela com nomes históricos como Ogier e Breen e tantos outros grandes pilotos que venceram o WRC Júnior”, exclamou um extasiado Jürgenson. E continuou: “Neste rali é preciso conduzir muito com os olhos – tivemos bons instintos e evitámos muitas pedras grandes – no final correu tudo bem.”

A Acrópole fez jus à sua reputação brutal, com a batalha do Junior WRC a tornar-se rapidamente num jogo de sobrevivência. Quase todo o pelotão foi forçado a parar e a fazer mudanças de rodas em vários pontos ao longo das 15 etapas do fim de semana.

Vários candidatos ao título viram os seus sonhos destruídos por problemas mecânicos. Gill foi obrigado a abandonar o seu carro durante as últimas etapas de sábado com a suspensão traseira danificada, enquanto Ali Türkkan foi forçado a desistir na secção de estrada do mesmo teste com um braço partido.

O vice-campeão do ano passado, Diego Dominguez, debateu-se com problemas de sobreaquecimento e com a suspensão traseira, o que acabou com a sua tentativa de subir ao pódio em 2024, e Petr Borodin ficou fora de combate na penúltima etapa do rali.

Numa época marcante para o FIA Junior WRC, 22 pilotos competiram em pelo menos um evento, com 19 a marcarem pontos e nove pilotos diferentes a conquistarem lugares no pódio.