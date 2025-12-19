Romet Jürgenson com a M‑Sport no WRC2 em 2026

A M‑Sport confirmou que o estónio Romet Jürgenson vai disputar as provas de arranque do Campeonato do Mundo de Ralis WRC2 em 2026, mantendo-se ao volante do Ford Fiesta Rally2, navegado por Siim Oja. O programa marca a continuidade da sua progressão na estrutura britânica e coincide com a estreia de um pacote de evoluções técnicas no Fiesta Rally2.

Jürgenson iniciará a época no Rallye Monte-Carlo, onde fará a estreia na temporada WRC2. Segue-se o Rally da Suécia, primeira prova em que pontuará efetivamente para o campeonato, antes da estreia no exigente Safari Rally Quénia, em março.

Estas presenças nas duas provas mais emblemáticas do início de época são vistas pela M‑Sport como um passo determinante no desenvolvimento competitivo do jovem piloto, combinando diferentes tipos de piso e condições meteorológicas.

Ascensão rápida no rali internacional

A subida de Jürgenson no panorama internacional resulta do título de campeão Junior WRC conquistado em 2024, que lhe valeu a promoção ao WRC2 com a M‑Sport em 2025, no âmbito do programa FIA Rally Star. Na última temporada, participou em seis provas do WRC e cumpriu também um programa completo no British Rally Championship, terminando vice‑campeão.

O estónio destacou-se igualmente no Europeu de Ralis, com o segundo lugar absoluto no Rali Ceredigion e um quarto posto no derradeiro evento da época, o Rally da Croácia, após longa luta interna com o colega de equipa Jon Armstrong.

Novo pacote de evoluções para o Fiesta Rally2

As primeiras provas de 2026 servirão também de palco ao novo pacote de evoluções do Ford Fiesta Rally2 em competição WRC2. O carro recebe melhorias de desempenho e fiabilidade, incluindo atualizações de motor e sistema elétrico, geometria de suspensão revista, melhor arrefecimento do habitáculo, novo kit de arrefecimento dos travões traseiros e componentes aligeirados.

A produção inicial destas evoluções foi direcionada para carros novos, estando um primeiro lote de kits disponível para clientes atuais do Fiesta Rally2 mediante pré-encomenda, com entregas previstas a partir de abril.

Declarações da M‑Sport e de Jürgenson

O diretor da M‑Sport Ford World Rally Team, Richard Millener, sublinhou a maturidade do estónio: afirmou que Jürgenson provou pertencer a este nível desde que passou para os Rally2, destacando a forma como trabalha com a equipa e considerou que começar a época em duas das provas mais exigentes do calendário será um excelente passo para a dupla.

Romet Jürgenson mostrou-se “muito feliz” por iniciar a segunda época consecutiva com a M‑Sport no WRC2, realçando a importância de ganhar experiência em Monte-Carlo e a confiança transmitida pelas novas evoluções do Fiesta Rally2. Recordou ainda o impacto do programa FIA Rally Star na sua carreira, garantindo que continuará a levar o logótipo consigo e agradecendo aos patrocinadores pessoais que viabilizam a nova temporada.