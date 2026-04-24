Roberto Méndez: projeto Rally1 representa culminar profissional da RMC Motorsport

Roberto Méndez vê no desenvolvimento de um carro Rally1 para 2027 o ponto mais alto do percurso da RMC Motorsport, depois de vários anos de experiência na construção e evolução dos carros N5. O fundador da estrutura espanhola considera que a entrada no topo do Mundial de Ralis assinala uma nova etapa para a empresa, agora apoiada pela RFEDA num projeto com ambição internacional.

A RMC Motorsport será responsável pela conceção, fabrico e desenvolvimento do novo carro, apoiando-se em quase uma década de trabalho com os N5, modelos que competiram em campeonatos nacionais e internacionais. Essa base técnica é apontada como o alicerce da subida ao escalão máximo dos ralis.

Experiência dos N5 serve de base ao salto para o WRC

“Este projeto representa a culminação profissional do percurso da RMC”, afirmou Roberto Méndez. O responsável acrescentou que a empresa encara “com grande entusiasmo” a oportunidade de desenvolver o novo Rally1 da FIA para 2027, apoiada na experiência acumulada com veículos N5 em competição em vários continentes.

A declaração reforça a ideia de continuidade técnica entre o trabalho já realizado pela estrutura e o novo desafio, num contexto em que os regulamentos WRC27 foram desenhados precisamente para abrir espaço a construtores independentes e preparadores.

Apoio da RFEDA é apontado como decisivo

Méndez atribuiu particular importância ao papel institucional da federação espanhola. “O apoio da RFEDA, sob a liderança de Manuel Aviñó, é fundamental para o sucesso do projeto”, declarou.

O fundador da RMC Motorsport adiantou ainda que o trabalho já decorre em ritmo intenso e prometeu novidades a curto prazo. “Estamos a trabalhar intensamente e em breve poderemos partilhar informação técnica mais detalhada sobre o novo carro”, disse, sem revelar para já mais pormenores sobre o conceito final.