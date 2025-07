Robert Virves: herói Local estreia-se a vencer no WRC2 em casa

Robert Virves garantiu a sua primeira vitória no WRC2, no Rali da Estónia, depois de um desempenho equilibrado ao longo do fim de semana. Conquistou uma popular vitória em casa, apesar de uma penalização no final.

Um triunfo merecido

O piloto de 25 anos do Škoda Fabia RS Rally2 controlou o rali do início ao fim e completou a final de três classificativas com uma margem de vitória de 18,4 segundos sobre o seu compatriota estónio Georg Linnamäe. Uma penalização de 10 segundos por um arranque falso na SS18 causou alguma surpresa, mas Virves manteve-se fora de alcance, tendo construído uma vantagem suficiente sobre os seus rivais no início da prova.

O resultado coroou uma condução composta e madura de Virves, que lutou contra uma intoxicação alimentar na sexta-feira e teve de “limpar” a estrada no sábado, antes de conquistar a vitória em condições húmidas no domingo. Torna-se o primeiro piloto estónio a vencer uma ronda do WRC2 desde Karl Kruuda em 2014.

O pódio e os restantes destaques

Linnamäe, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, ficou em segundo lugar durante todo o fim de semana e admitiu abertamente no sábado que a sua única esperança de vitória viria de um erro de Virves.

Não houve alterações na ordem do WRC2 atrás deles. Roope Korhonen completou o pódio, 31,0 segundos atrás de Linnamäe no seu Toyota, enquanto Mikko Heikkilä ficou apenas 3,3 segundos atrás em quarto lugar, depois de recuperar da sua própria penalização de 10 segundos por partida antecipada no início do rali.

Romet Jürgenson encerrou a sua ronda em casa em quinto lugar, 18,8 segundos atrás do Fabia de Heikkilä, enquanto Lauri Joona completou os seis primeiros com outro Škoda.

A categoria WRC2 serve como um trampolim crucial para jovens talentos que ambicionam chegar ao patamar mais alto do rali. O desempenho de Virves realça a natureza competitiva deste campeonato e o potencial para o surgimento de novas estrelas, que frequentemente demonstram as suas capacidades em eventos desafiantes no seu país.

