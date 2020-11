Robert Kubica pode regressar ao WRC

Depois de terminadas as suas aventuras pela Fórmula 1 e DTM, Robert Kubica pode estar a preparar-se para regressar ao WRC. Em primeiro lugar, e com a ‘Grand Finale’ do Mundial de Ralis à vista, no fim-de-semana de 3-6 de dezembro na zona de Monza, o polaco revelou ter sido convidado para participar na prova, convite que teve de recusar em virtude das suas obrigações como piloto de reserva da Alfa Romeo na Fórmula 1: “Fui tentado por uma pessoa, mas não adiantava por causa do GP do Bahrein de F1 ser no mesmo fim de semana”, disse Kubica. Contudo, pode haver a possibilidade de fazer um programa parcial com a Hyundai no WRC em 2021