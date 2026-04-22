RMC Motorsport e RFEDA apresentam projeto WRC Rally1 Spain

Segundo notícias oriundas de Espanha, o consórcio espanhol formado pelo preparador Roberto Méndez (RMC Motorsport) e pela Real Federação Espanhola de Automobilismo (RFEDA) apresentam oficialmente, esta quinta-feira, o novo projeto desportivo WRC Rally1 Spain. O anúncio decorre no âmbito do Rali das Ilhas Canárias.

A apresentação está agendada para as 12h45 de amanhã, 23 de abril, pelo que veremos o que vai sair dali. Sou ouvindo o que Roberto Méndez tem para dizer se podem tirar conclusões. Por trás, a RMC tem toda a experiência dos N5, que não atingiram o patamar que se protelar de início, mas agora é esperar para ver, pois um novo regulamento é sempre uma oportunidade e o simples facto de aparecerem projetos diferenciados, já é muito positivo. O que fazem depois nos troços, já será outra ‘conversa’…

O braço técnico de Roberto Méndez e o apoio institucional

O projeto é encabeçado por Roberto Méndez, prestigiado preparador leonês e fundador da RMC Motorsport, estrutura que possui um vasto currículo na preparação e assistência de viaturas de competição. O apoio da RFEDA confere ao projeto um caráter de “seleção nacional”, visando não só a performance desportiva, mas também a promoção de talentos espanhóis no palco internacional.

Embora os detalhes técnicos e a escolha do modelo da viatura sejam revelados durante a conferência de imprensa nas Canárias, sabe-se que a estrutura aproveitará a abertura regulamentar prevista para 2027. Esta nova era do WRC permitirá a entrada de preparadores independentes na categoria principal, facilitando a viabilidade económica de projetos como o da RMC-RFEDA.