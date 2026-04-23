RMC Motorsport desenvolve Rally1 de 2027 em parceria com a Federação Espanhola

A Federação Espanhola de Automobilismo (RFEDA) e a RMC Motorsport uniram forças para anunciar o lançamento de um ambicioso projeto espanhol: o desenvolvimento de um carro Rally1 de nova geração, com o objetivo de se estrear no Campeonato Mundial de Ralis (WRC) em 2027.

Este anúncio, feito durante o Rali Islas Canarias, marca um momento verdadeiramente histórico para o desporto automóvel em Espanha, pois representa o primeiro programa nacional desta categoria a integrar o WRC.

Liderança técnica e experiência consolidada

A liderança técnica deste empreendimento estará a cargo da RMC Motorsport, uma equipa com vasta experiência e um percurso notável no desporto automóvel. A estrutura espanhola irá capitalizar a sua experiência acumulada ao longo de quase uma década no desenvolvimento e na otimização das suas máquinas do Grupo N5. Esta experiência prévia é um fator crucial, permitindo que a RMC Motorsport traga um conhecimento técnico aprofundado para o desafio de conceber um carro Rally1 competitivo. Com este compromisso, a RMC Motorsport torna-se a segunda construtora a declarar publicamente a sua intenção de aderir aos futuros regulamentos do campeonato, seguindo os passos da Project Rally One, da Bélgica.

Apoio da FIA e visão para o futuro do WRC

Um aspeto particularmente notável e inédito neste nível do WRC é o apoio direto de um clube membro da FIA a esta iniciativa. Malcolm Wilson, vice-presidente da FIA para o desporto, expressou o seu entusiasmo, classificando este projeto como um sinal encorajador para o futuro do Campeonato do Mundo de Ralis. Para Wilson, esta é uma prova inequívoca da confiança que as federações depositam na direção estratégica que a modalidade está a tomar, apontando para um futuro mais diversificado e acessível.

As novas regras WRC27 e a expansão da ‘grelha’

As novas diretrizes regulamentares para o WRC27 foram concebidas com o propósito fundamental de reduzir os custos operacionais e, consequentemente, abrir as portas a um maior número de construtores e preparadores independentes. O objetivo é claro: tornar o campeonato mais acessível e, em última análise, mais competitivo e dinâmico. Neste contexto promissor, o projeto espanhol surge como um passo significativo na expansão da grelha de partida e na preparação para a próxima era do WRC.

A publicação oficial das novas regras está iminente. Apesar de algumas “hesitações” registadas nos últimos meses, a FIA confirmou que não haverá alterações às suas previsões iniciais. Os novos veículos Rally1 de 2027 avançarão em paridade de andamentos com os atuais Rally2, pelo menos na fase inaugural do campeonato, dado que o potencial de desenvolvimento dos novos carros é consideravelmente superior. Mais detalhes sobre esta evolução serão divulgados em breve.