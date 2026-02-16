Richard Millener (M-Sport/Ford): “frustrante nos números, encorajador no andamento”

A M-Sport Ford World Rally Team saiu do Rali da Suécia sem resultados de destaque na classificação absoluta, mas com vários indicadores positivos ao nível de andamento e capacidade de resposta. Jon Armstrong e Josh McErlean terminaram em oitavo e nono, respetivamente, enquanto Mārtiņš Sesks, atrasado por problemas no primeiro dia, regressou em força no sábado para assinar uma vitória numa classificativa. Nada de muito relevante, pois o atraso de Sesks logo na 6ª feira colocou a M-Sport fora de qualquer cogitação para bons resultados…

Sexta-feira penalizadora, sábado de reação

A jornada de abertura revelou-se particularmente complicada para a estrutura de Cumbria, com múltiplos furos a afetar todos os Puma Rally1 e a comprometer qualquer ambição de lutar pelos primeiros lugares logo nas primeiras especiais. Três pneus furados em apenas dois troços deixaram Sesks sem borrachas utilizáveis e forçaram o letão ao abandono logo na manhã de sexta-feira.

No entanto, o sábado trouxe uma resposta convincente: a abrir o dia e a “limpar” a estrada, Sesks conquistou o melhor tempo na SS10, com os três Puma a colocarem-se dentro dos sete mais rápidos nessa especial, sinal de competitividade interna e potencial do conjunto.

Millener valoriza evolução e mira luta direta com a Hyundai

No domingo, o foco centrou-se na longa especial de 25,45 km, onde Armstrong entrou em duelo direto com Thierry Neuville pela sétima posição, tirando tempo ao belga em ambas as passagens e pressionando-o até à Power Stage.

No balanço final, Richard Millener preferiu sublinhar a reação do grupo ao desaire inicial, classificando o fim de semana como “frustrante nos números, mas encorajador no andamento”.

O britânico destacou a forma como Armstrong confirmou o potencial mostrado em Monte Carlo e lembrou que a prioridade passa por “andar antes de correr”, escolhendo bem os ralis onde a equipa poderá, a médio prazo, discutir posições com a Hyundai e consolidar o seu regresso à luta pelos lugares da frente.