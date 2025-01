Richard Millener (M-Sport Ford): “agradecer aos parceiros que continuam a apoiar-nos no WRC”

Richard Millener, Chefe de Equipa da M-Sport Ford World Rally Team, entra para mais uma época com armas desiguais, e este ano com um line up que dificilmente pode conseguir resultados dos cinco pódios do ano passado: “Foram uns meses muito atarefados para preparar tudo para a primeira ronda da temporada, mas conseguimos mais uma vez graças ao trabalho árduo e dedicado de toda a equipa. Gostaria de lhes agradecer, bem como a todos os nossos parceiros que continuam a apoiar-nos no WRC. Estou muito ansioso por 2025, vai ser interessante ver como vamos progredir ao longo da época. Há muitos novos desafios pela frente, mas estou ansioso por voltar a trabalhar com um alinhamento de pilotos jovem e determinado.”