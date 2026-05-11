Richard Millener (M-Sport) claro sobre o rumor Link & Co: “Não há verdade nisso”

Como se sabe, a M-Sport é uma empresa privada que representa a Ford no WRC, há longos anos, mas não é a equipa de fábrica oficial da marca (ao contrário da Toyota ou Hyundai). A Ford tem reduzido o investimento direto nos ralis, focando-se mais na F1 (com a Red Bull) e no Dakar.

Para lá disso, a Ford descontinuou o Fiesta de estrada e para a M-Sport, que vive da venda de carros de rali a clientes (Rally2, Rally3, Rally4), continuar a vender um modelo que já não existe nos stands é um desafio comercial.

Por outro lado, o grupo chinês Geely (dono da Volvo, Polestar, Lotus e Lynk & Co.) tem demonstrado um interesse crescente no desporto motorizado global para validar as suas marcas no Ocidente.

A Lynk & Co. já tem um historial de enorme sucesso nos Turismos (WTCR/TCR World Tour) com a Cyan Racing. Recentemente, surgiram várias indicações de que a marca quer dar o salto para o Mundial de Ralis, aproveitando o novo regulamento de 2027, que visa reduzir custos e atrair novos construtores.

Para a Geely entrar no WRC, precisaria de uma infraestrutura de topo na Europa. A M-Sport, com a sua fábrica em Dovenby Hall e décadas de know-how, é a “noiva” mais cobiçada do mercado.

Em declarações ao AutoSport, Richard Millener (Diretor de Equipa da M-Sport) deixa clara a posição da estrutura de Malcolm Wilson. Quando lhe perguntámos diretamente o que pode dizer sobre o rumor da Link&Co, se é um disparate completo ou um “sem comentários”, a resposta foi clara: “Não há verdade nisso, com certeza! Mas tem havido interesse de alguns parceiros diferentes sobre os regulamentos e a compreensão do campeonato e para onde se está a ir. Por isso, penso que isso é positivo, mas o Malcolm (Wilson) trabalhou com a Ford durante mais de 25 anos, e ele não quer mudar. Portanto, o objetivo número um é tentar ver se há algo lá, na Ford.

Mas, neste momento, estamos apenas a investigar as oportunidades e nos próximos meses, precisamos de tomar uma decisão para a M-Sport, se fazemos o nosso próprio carro ou se nos associamos a alguém.”