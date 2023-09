Richard Millener desmente saída da Ford do WRC | AutoSport

Richard Millener, diretor de M-Sport veio a público desmentir a notícia do Corse Matin, onde alegadamente Pierre Louis Loubet teria dito que a Ford ia sair do WRC em 2024, o que não é verdade. Em declarações ao jornal finlandês Ilta-Sanomat, Millener, desmentiu o artigo, que foi retirado do site do jornal.

Ontem, o AutoSport assegurou desde logo que não era isso que corria nos bastidores, mas sim o rumor que fala da hipótese da M-Sport ser trocada por outra estrutura.

Ou seja, nunca esteve em cima da mesa a possível saída da Ford.

Quando reproduzimos as palavras de Loubet, escrevemos: “o seu compatriota Napoleão uma vez disse: “notícia da minha morte é manifestamente exagerada”, por isso resta esperar que desta feita, outro corso, Loubet, tenha revelado algo que se possa vir a saber ser “manifestamente exagerado”. E foi mesmo…

Todos os anos por esta altura se fala, por esta altura, das dificuldades da M-Sport e este ano não foi exceção e Millener confirma que “Estamos a preparar um orçamento para a próxima época. Precisávamos de um orçamento maior para este ano por causa da Tänak, mas não apenas para desenvolver a equipa durante 12 meses.

Estamos envolvidos no WRC há 25 anos. Nas próximas semanas, as coisas vão-se resolver e o Malcolm e eu vamos ter uma reunião. Demorou muito tempo a chegar a este ponto. Houve um pouco de azar, por isso o Campeonato do Mundo já não é realista, mas continuamos a tentar”, disse Richard Millener.

O mais importante para o WRC é que nenhuma equipa caia, e se a M-Sport se mantiver e inclusivamente veja reforçado o orçamento da Ford, ainda melhor. E Foi isso mesmo que Gerard Quinn, antigo Senior Manager, Ford Performance, Ford Europe, ainda muito ligado à marca disse: “O oposto é que é verdade”, referindo-se à notícia da saída da Ford do WRC: “há planos para um maior investimento, de acordo com fontes bem posicionadas”.

Ainda bem para o WRC, independentemente do que aconteça, o mais importante de tudo é que o WRC não perca nenhuma equipa.