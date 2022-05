Ricardo Costa venceu na Toyota Gazoo Racing Iberian Cup | AutoSport

O Rali de Portugal foi claramente a prova mais dura que enfrentaram até aqui os concorrentes da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup. Um rali duríssimo, de autêntica sobrevivência. Dos seis pequenos GR Yaris presentes na linha de partida deste evento, apenas metade, três chegaram ao fim.

O triunfo foi para Ricardo Costa/Daniel Vilaça (Macedo & Macedo GTW Racing), depois duma boa luta com

Miguel Campos/Nuno Rodrigues da Silva (Inside Motor), que terminaram o rali separados por 22.9s, mas com muitos acontecimentos pelo meio.

Dani Berdomás (PTC Escuela), foi o primeiro líder, em Coimbra, alargou a margem face a Ricardo Costa na PE2, para 14.5s, com Miguel Campos a 30.3s da frente. Contudo, o espanhol teve problemas e abandonou na PE3, Góis 1 e deixou as duas duplas lusas na luta. Miguel Campos tinha muitos problemas com o facto de sair atrás de um Peugeot 208 Rally4 de duas rodas motrizes, muito mais lento, apanhava-o antes do meio dos troços, mesmo depois da organização lhe dar três minutos de diferença, mas nem isso foi suficiente, condicionando por completo a prova a Campos.

Quem aproveitou foi Ricardo Costa, que no final de Góis 1 já tinha 1m03.2 de avanço para Campos.

Já Ricardo Costa tentava sobreviver à dureza da prova: “via peças dos outros carros por todo o lado”.

Em Arganil 1 a margem passou para 1m08.5s, na Lousã 2, numa altura em que Campos “ficou sem” amortecedores à frente pelo que a partir daí poucas hipóteses tinha de vencer. A margem subiu para 2m32.9s, mas também Ricardo Costa teve os seus contratempos, perdendo 2m10.3s em Arganil 2, com um furo, com a margem para Campos a ficar apenas em 30.9s, isto a dois troços do fim, um deles a ‘curta’ Lousada. Em Mortágua a especial foi neutralizada para ambos, pelo que em Lousada Campos apenas conseguiu reduzir a diferença para 22.9s, como terminou.

João Fernando Ramos, de regresso ao Rali de Portugal, cedo se atrasou, desistindo em Arganil 2.

Rali heróico fez também Vítor Calisto, que depois de vários contratempos, já não disputou os troços de Mortágua e Lousada.

Com este resultado, Miguel Campos manteve o comando da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.