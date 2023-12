Revolução no sistema pontual do WRC 2024 | AutoSport

A FIA publicou os regulamentos desportivos do WRC 2024, e há alterações sensíveis no sistema de pontuação. Já se sabia que essa questão estava a ser discutida, era claro que iriam existir alterações e elas aí estão, com os Campeonatos do Mundo de Ralis de Construtores, de pilotos e co-pilotos, a passarem a ser atribuídos pontos para até ao final do dia de sábado, depois há uma pontuação só para o dia de domingo e ainda acrescem os pontos da PowerStage. Ou seja, o total máximo é à mesma 30 pontos, mas divididos por 18 (sábado) 7 (domingo) 5 PowerStage. A primeira parte do rali, independentemente se começar na 5ª feira, termina no sábado, em que existe uma classificação geral (com todas as penalizações de tempo acumuladas até e incluindo o último controlo horário de sábado) de acordo com a seguinte Escala:

1º: 18 pontos

2º: 15 pontos

3º: 13 pontos

4º: 10 pontos

5º: 8 pontos

6º: 6 pontos

7º: 4 pontos

8º: 3 pontos

9º: 2 pontos

10º: 1 ponto

Para marcar pontos, a equipa deve estar classificada na Classificação Final. Ou seja, para efeitos de pontuação do ‘rali’ a prova termina ao sábado.

Posteriormente, para o Campeonato do Mundo de Ralis para Fabricantes, para Pilotos e Navegadores, serão atribuídos pontos adicionais de acordo com a seguinte escala serão atribuídos de acordo com uma classificação geral acumulada classificação geral acumulada apenas de domingo, compreendendo a parte desde o primeiro controlo horário após o reagrupamento noturno até e incluindo o último controlo horário do elemento de competição do rali (com todas as penalizações de tempo acumuladas nesta parte da competição).

Ou seja, o domingo tem pontuação adicional desse dia, evitando-se assim andar a poupar para a PowerStage, que continua a existir tal como era.

Os pontos a atribuir do dia todo de domingo:

1º: 7 pontos

2º: 6 pontos

3º: 5 pontos

4º: 4 pontos

5º : 3 pontos

6º: 2 pontos

7ª: 1 ponto

Por fim, para os Campeonatos do Mundo de Ralis de Construtores, Pilotos e para co-pilotos, serão atribuídos pontos adicionais de acordo com a seguinte tabela serão atribuídos de acordo com a classificação da Power Stage, tal como já existia, ou seja, no domingo temos pontos para o dia inteiro e ainda para a Power Stage.

1º: 5 pontos

2º: 4 pontos

3º: 3 pontos

4º: 2 pontos

5º: 1 ponto