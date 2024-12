Retrospetiva da temporada 2024 do WRC2: reviravoltas e emoção até ao final…

Seis provas após o início do Campeonato do Mundo de Ralis 2024, prever quem seria o campeão do WRC2 era tão imprevisível quanto as curvas dos ralis: seis provas, seis vencedores diferentes. O campeonato foi um verdadeiro ‘thriller’, mantendo a tensão até o último quilómetro da última prova.

No entanto, foi a dupla finlandesa Sami Pajari e Enni Mälkönen que, com muita rapidez, habilidade e consistência, a conquistar o título na emocionante prova final, o Rali do Japão. Antes disso, a liderança do campeonato mudou de mãos nada menos do que cinco vezes ao longo do ano, provando que cada ponto conquistado era crucial.

Oliver Solberg, com vitórias consecutivas na Letónia e na Finlândia, além de um triunfo na Suécia e um sólido segundo lugar no Quénia, parecia destinado a trazer mais um troféu WRC para a família Solberg. Mas, quando chegou ao Rally Chile Bío Bío, um furo acabou por adiar os seus sonhos e forçá-lo, juntamente com o copiloto Elliott Edmondson, a assistir de fora enquanto a batalha continuava.

Enquanto isso, Nikolay Gryazin encerrou a temporada em alta, com vitórias impressionantes na Europa Central e no Japão, conduzindo o Citroën C3 Rally2 a um dos seus melhores anos até agora. O seu colega de equipa, Yohan Rossel, começou forte com uma vitória no icónico Rali de Monte Carlo e terminou a temporada em grande estilo com um triunfo no Chile, assegurando o quarto lugar na classificação geral.

Outros destaques incluem o britânico Gus Greensmith, que brilhou no Quénia, e o espanhol Jan Solans, que conquistou a vitória em Portugal, ambos mostrando o quanto o WRC2 está repleto de talento e competitividade.

A temporada 2024 do WRC2 será lembrada como uma das mais disputadas e emocionantes da história recente, um verdadeiro espetáculo de resiliência e paixão pelo desporto.