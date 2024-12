Resultados da Sondagem ‘Regras do WRC 2027’: consensos, mas há preocupações…

Já são conhecidos os resultados da Sondagem que colocámos online relativos aos novos regulamentos do WRC 2027. Colocámos aos nossos leitores 10 questões, e as respostas devolveram percentagens muito interessantes, deixando claras as preferências em alguns temas, mas também muita divisão noutros.

Há um consenso claro em torno da redução de custos como prioridade para salvar o WRC. No entanto, há preocupações significativas sobre o impacto no espetáculo e divisões em temas como novas tecnologias e mudanças estruturais. A maioria aceita mudanças pragmáticas desde que preservem a essência do espetáculo.

1 – Concorda com a retirada dos sistemas híbridos em 2025/26?

Aqui a concordância é clara: 87,4% Sim, 12,6% Não. Fica claro para todos a preferência geral.

2 – O WRC Future Technical 2027 determina caros de topo com motores, transmissão e travagem dos Rally2, para reduzir muito os custos, os Rally2 Plus, concorda?

76.4% entendem que sim, é um downgrade necessário para salvar o WRC…

23,6%, que não, que é um erro com grande efeito no espetáculo, uma percentagem negativa relevante que expressa bem as preocupações de muita gente.

3 – Os novos Rally1 2027 devem ser cerca de 1seg/Km mais rápidos que os Rally2 ‘normais’ (os atuais Rally1 são 2seg/Km mais rápidos que os Rally2)…

73,4% entendem que sim, é suficiente a margem proposta pela FIA, que leva a poder haver mais competitividade no Mundial de Ralis…

Ainda assim, 36,6% entendem que não, é pouco, os Rally1 2027 devem distanciar-se mais dos Rally2, o que é significativo, um quarto dos leitores mostram preocupados com a decisão.

4 – Limitar custo dos carros a 345.000€ a partir de 2027 pode salvar o WRC, mas os carros serão muito mais lentos que os Rally1 atuais…

84,3% aceitam, entendem que é para já o mais importante, e somente 15,7% não aceitam, preferindo menos carros, mas rápidos como os atuais, o seja, o status quo atual.

5 – Ninguém sabe qual vai ser o efeito dos novos regulamentos do WRC 2027

Esta foi a questão em que maior percentagem de leitores, 89,2% prefere trocar carros mais lentos como os Rally2 por 4 ou 5 marcas oficiais no WRC, enquanto somente 10,8% prefere os Rally1 atuais mesmo só com duas equipas no WRC.

6 – Concorda com a abertura do WRC a novas tecnologias, sejam elas quais forem, com um Bop/EoT (equilíbrio de performance) como no Dakar?

Aqui temos a questão que mais dúvidas suscita aos leitores por apesar de 63,3% estarem abertos a novas tecnologias no WRC, 36,7% não concorda com elas e com o Bop/EoT (equilíbrio de performance), um sistema que a FIA tem vindo a desenvolver, e que será sempre alvo de críticas, mas que sem dúvida torna as corridas/ralis mais equilibrados, tendo no entanto um problema de fundo: quem trabalhou melhor arrisca-se sempre a ser ‘batido’ pelo Cop/EoT.

7 – Acha que a abertura do WRC a novas tecnologias, sejam elas quais forem, podem trazer novos construtores, como sucedeu, por exemplo, com a Audi no Dakar?

Já nesta questão, 83% dos leitores acha que sim, novas tecnologias podem trazer mais construtores, mas como ‘diz’ a percentagem da pergunta anterior, muita gente tem receio do BoP/EoT. Como se percebe, 17% disseram não…

8 – Se surgir um construtor com um carro elétrico no WRC (não interessa agora se a tecnologia permite ou não) isso é…

‘Hanhou’ “Não sei, mas quero é carros e espetáculo, seja de que tecnologia for…” com 53,9% dos votos, sendo que os que entendem que é “Muito negativo para o WRC” são 27.5% e os que acham que é “ Muito positivo para o WRC” são 18.5%. Significa isto que para a maioria não importa muito a decisão, mas sim se continua a haver muito e bom espetáculo…

9 – A FIA prepara-se para tornar os ralis ainda mais compactos, devido aos custos…

A largara maioria (64,4%) prefere “A FIA devia permitir maior diversificação de estruturas aos organizadores, com teto máximo de custos para as equipas” 23,2% entende que “Não, o WRC perde muito com ralis cada vez mais curtos” e somente 12,4% acha que “Sim, se tiver mesmo que ser…”. Portanto, nem pensar mexer muito na estrutura dos ralis.

Por fim, na 10ª questão, relativa ao novo formato de pontuação das provas do WRC, 55,2% concorda com o sistema que a FIA implementou para 2025, 31% acha que devia ser como até 2023, e 13,8% simplesmente não concorda com a nova mudança. Isto significa que independentemente de quem não concorda com o novo sistema, a maioria simples é obtida neste caso. Mas como se percebe, há muita divisão.