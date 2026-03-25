Resultados da Sondagem: “o ceticismo de Neuville com as novas regras do WRC”: divisão profunda entre os adeptos

A extrema divisão de opiniões indica que não há um consenso claro entre os fãs, o que coloca um peso acrescido sobre a FIA e o novo Promotor.

Depois de termos questionado os nossos leitores relativamente ao ceticismo de Thierry Neuville quanto às novas regras do WRC, que irão aproximar os carros de topo, Rally1 aos Rally2, os resultados são claros e mais de 50% entende que deve ser dada “prioridade à competitividade: Prefiro carros ligeiramente menos potentes, mas com muito mais equipas capazes de lutar por vitórias.”

Os ralis serão sempre espetaculares, e pelos vistos a maioria preza mais a incerteza e a forte possibilidade de haver muito mais pilotos e equipas a lutar pelos melhores lugares das tabelas de tempos, isso sobrepõe-se, para a maioria.

Contudo, é muito grande a fatia de adeptos que prefere dar “ Prioridade ao espetáculo: Concordo com Neuville. O WRC deve ter carros tecnologicamente avançados e potentes que façam sonhar; reduzir a performance afasta o interesse de fãs e pilotos.” 32.6% dos leitores votaram no espetáculo, e isto são números que não podem ser desprezados. Até porque, 14.7% estão numa “ Incerteza Total: O problema não são as regras, mas a falta de um Promotor forte. Sem isso, nenhuma mudança salvará o campeonato.” Houve também uma fatia de 2.2% com opiniões diversas, por exemplo “Acho que não é só uma, mas um pouco das três…”

Ou seja, os adeptos estão extremamente divididos, o que sugere claramente que a FIA e o novo Promotor têm um longo caminho pela frente para ‘endireitar’ o WRC, que no contexto atual se arrisca a passar para uma “travessia do deserto”. Se será longa ou não, fica para ver…