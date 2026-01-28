Responsáveis da Lancia contentes com o Rali de Monte Carlo: “estamos no caminho certo”

A Lancia regressou oficialmente ao WRC2 no Rallye Monte-Carlo, com o novo Ypsilon Rally2 HF Integrale a somar vitórias em especiais, a vencer a etapa de domingo, à geral, apesar de percalços que condicionaram o resultado final, que estava perfeitamente ao alcance, se os dois pilotos da equipa, Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, não tivessem cometido erros.

Olhando somente para o que foi a estreia competitiva do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale no WRC2 percebeu-se de imediato que o carro é competitivo, ficou claro o potencial do novo projeto da marca italiana.

Ao longo do rali, o Ypsilon Rally2 HF Integrale somou oito vitórias de especiais no WRC2 – sete assinadas por Rossel e uma por Gryazin – incluindo o pleno nas quatro classificativas de domingo, entre as quais a Power Stage no icónico Col de Turini. Contudo, foram obtidas num contexto em que os seus pilotos já nada tinham a perder, enquanto os principais adversários lutavam por posições de destaque na prova.

O que fica claro é que o arranque foi bom, não em termos de resultados mas no que a nova equipa deixou perceber, perante todos os observadores. Para a CEO da Lancia, Roberta Zerbi, está ‘cravado’ o significado simbólico e desportivo deste regresso, destacando que o resultado vai muito além dos números da classificação, considerando o fim de semana como uma base sólida para o futuro da marca nos ralis.

Yohan Rossel admitiu que o rali esteve longe de ser simples e reconheceu que o erro na PEC1 comprometeu as hipóteses de vitória em WRC2. Ainda assim, reforçou a convicção de que a nova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale tem potencial para lutar pelos primeiros lugares nas próximas provas, sublinhando que o desempenho do carro correspondeu às expectativas e que o problema, neste fim de semana, não esteve na máquina, mas nele próprio.

Nikolay Gryazin classificou esta edição como a mais difícil do Monte-Carlo em que já competiu, devido às condições extremas. O piloto frisou que o carro respondeu exatamente ao que lhe era pedido, assumindo que agora cabe a si elevar o nível para tirar ainda mais partido do pacote competitivo que tem à disposição.

O diretor de equipa da Lancia Corse HF, Didier Clément, descreveu o fim de semana como “histórico para a Lancia no Campeonato Mundial de Ralis. Num dos ralis mais exigentes e seletivos da temporada, caracterizado por inúmeras saídas de estrada, os nossos pilotos cometeram alguns erros menores”, mas com grandes consequências, acrescentamos.” Clément disse ainda: “Este evento destacou particularmente o desempenho do novo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, capaz de obter um número significativo de melhores tempos no WRC2. Também nos lembraremos do desempenho extraordinário de Yohan Rossel no domingo, com o melhor tempo em todas as provas especiais e a vitória na classificação geral do Super Sunday.

Um grande agradecimento a toda a equipa: as cores da Lancia realmente brilharam neste fim de semana. Este resultado confirma que estamos no caminho certo e deixa entrever um futuro extremamente promissor. É um começo altamente encorajador para o caminho que temos pela frente.