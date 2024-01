República da Irlanda regressa ao WRC em 2025 | AutoSport

O Mundial de Ralis vai regressar às Ilhas Britânicas, com o Rali da Irlanda em 2025. A Prova vai ficar sediada em Limerick. É um regresso, primeira vez desde 2009. Numa conferência de imprensa que teve hoje lugar em em Dublin, o presidente da Motorsport Ireland, Aiden Harper, confirmou que todas as três localidades irlandesas que se propuseram receber o evento, irão acolher o Campeonato ao longo de três anos, entre 2025 e 2027, o que significa que a prova irá mudar de ‘Quartel-General’ nos três anos. Segundo foi revelado pela Motorsport Ireland: “Após um processo de seleção, três locais, Kerry, Limerick e a região Sudeste” vão receber a prova que conta com financiamento governamental, num investimento de 15 milhões de euros para os três anos. O Hipódromo de Limerick recebe o parque de assistência. Pelo vídeo, pode perceber o estilo dos troços que há na zona.

