Renault ‘pede’ à FIA elétricos no WRC… | AutoSport

Há muito que a Renault já deixou claro que poderá regressar ao Mundial de Ralis, como já esteve nos anos 80 com o Renault 5 turbo, Renault 5 Maxi Turbo e Renault 11 Turbo (quase ganhavam o Rali de Portugal de 1987, se a Lancia não tivesse mandado vir amortecedores de Itália para o seu Delta) se a disciplina se tornar elétrica.

Foi ontem, na inauguração do Salão Mondial de l’Automobile 2022, que Luca de Meo, CEO do Grupo Renault, disse algo muito taxativo: “queremos ir novamente para o WRC com o nosso novo R5 Turbo, por isso faço um pedido especial às autoridades deste campeonato: cavalheiros da FIA, por favor permitam a participação de carros elétricos no WRC. Sonho em ver um herdeiro de Jean Ragnotti chegar ao fim de Turini com este R5 Turbo 3E”, disse Luca De Meo.

A ideia da Renault passa por reavivar a lenda R5 Turbo, agora na ‘forma’ R5 Turbo 3E e levá-lo para o WRC: “Só precisamos de uma mudança de regras da FIA”, disse.

Este concept do Renault R5 Turbo 3E tem tração traseira como o original, tem o equivalente a 380 cv, mas com 700 Nm de binário.

Se, de repente, surgissem vários construtores interessados em algo do género, depressa a FIA abriria uma categoria para estes carros no WRC, mas daí até os tornar no pináculo da modalidade, é um passo demasiado longo, para já, ou para o curto/médio prazo. É possível que dentro de alguns anos se tome essa decisão, mas para já, é inviável.

Tanto o Promotor como a FIA, lutam para manter os construtores que estão no WRC, dificilmente conseguem outro a curto prazo, pelo que mudar drasticamente de regras, para elétricos nos ralis, é altamente improvável. Mas já nasceu a categoria Rally5e.

O Conselho Mundial da FIA já chancelou a entrada no WRC de uma nova classe para veículos totalmente elétricos. A pirâmide de ralis da FIA contempla, desde há já algum tempo, carros EV. A Opel já tem um Opel Corsa eRally em competição, que está agora na nova classe Rally5e. Vamos esperar para ver…