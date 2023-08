Regulamentos técnicos do WRC de 2025 ainda em ‘stand by’ | AutoSport

Há algum tempo que se falava da hipótese do regulamento técnico de 2025 serem ‘acertados’ na Finlândia, mas pelos vistos isso não aconteceu. Segundo se sabe, permanece o impasse com a Compact Dynamics e é cada vez mais provável o fim da empresa que fornece os sistemas híbridos no WRC.

Há muito que a FIA, o Promotor do WRC conversam relativamente aos regulamentos do WRC 2025 e 2026, estando prevista para 2027 uma grande mudança.

A FIA quer sistemas híbridos mais evoluídos, mas a Compact Dynamics nem com os atuais consegue ainda lidar a 100%. A FIA queria estender o acordo com a Compact Dynamics, mas permanece o impasse.