Regulamentos do WRC27: revolução ou risco? Participe na sondagem, diga o que pensa…

A FIA confirmou os novos regulamentos técnicos para o WRC27, prometendo uma revolução no Campeonato do Mundo de Ralis com foco na redução de custos, flexibilidade e sustentabilidade. A introdução de opções inovadoras permitirá competir com carros personalizados ou de produção diversificada, mantendo custos reduzidos em mais de 50%. Mas será que os adeptos aprovam estas mudanças? Colocamos-lhe várias questões e queremos saber a sua opinião: o futuro do WRC está no rumo certo? Participe na nossa sondagem, depois divulgaremos os resultados e a ‘vontade democrática’…

