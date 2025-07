Regulamentos do WRC para 2027: desafios e perspetivas

A FIA, o Promotor e as equipas prosseguem o trabalho nos regulamentos do WRC para 2027. A FIA tem como objetivo primordial criar normas que fomentem uma maior competitividade, permitindo que mais carros sejam capazes de vencer ralis e que haja uma maior diversidade de marcas e modelos, com designs apelativos e orçamentos acessíveis.

Em 2024, o Conselho Mundial de Desportos Motorizados aprovou uma maior liberdade na conceção das carroçarias, possibilitando às equipas a escolha entre um modelo comercial ou um concept car. A Toyota, aparentemente, já se encontra a desenvolver um novo veículo, contrastando com a M-Sport e a Hyundai, que continuam a sublinhar o seu desinteresse pelos regulamentos na sua forma atual.

Cyril Abiteboul, da Hyundai, assegura que a equipa explora diversos cenários, admitindo a possibilidade de uma entrada em 2028, caso não participem em 2027. A sua eventual participação depende de múltiplos fatores, sendo a única certeza que os regulamentos, tal como estão, não são do interesse da Hyundai.

A Hyundai defende a implementação de um “Medidor de Binário” – uma solução que, embora não seja perfeita, é considerada a menos prejudicial. Este sistema permitiria um “Balance of Performance” ou “Equivalence of Technology”, visando equalizar o desempenho dos veículos e permitir que as marcas entrem nos ralis com a tecnologia em que mais confiam.

Emília Abel, a nova diretora do departamento de desportos de estrada da FIA (e antiga adjunta de Andrew Wheatley), prevê cerca de vinte carros a competir na categoria principal em 2027, o dobro do número atual. Este objetivo poderá ser alcançado através do “Medidor de Binário” (“Balance of Performance” / “Equivalence of Technology”), uma nova regra que poderá facilitar o regresso de marcas como a Citroën ou a Skoda ao topo do WRC.

No entanto, a situação permanece bastante indefinida, com múltiplas dúvidas levantadas por diversas partes, incluindo o impacto de ter os veículos WRC 2027 a competir em pé de igualdade com alguns Rally2. A “promessa” de maior competitividade é, contudo, encarada com ceticismo, dado o histórico de expectativas não concretizadas.

A discussão sobre os regulamentos do WRC para 2027 reflete o constante desafio de equilibrar a inovação tecnológica com a sustentabilidade financeira e a equidade desportiva no automobilismo. A introdução de medidas como o “Medidor de Binário” visa não só atrair novas marcas, mas também garantir que a competição se mantenha emocionante e se torne muito mais acessível, evitando que o domínio de uma ou duas equipas desincentive a participação.