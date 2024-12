Regulamentos do WRC 2027: ‘receio’ dos privados, pilotos de fábrica em ‘alerta’…

Ficam a conhecer-se hoje os novos regulamentos do WRC 2027, vai haver uma nova era no Mundial de Ralis, mas há quem tenha algumas preocupações…

Só hoje é que são conhecidos os regulamentos do WRC 2027, mas alguns pilotos de topo já estão a expressar publicamente os seus receios quanto à possibilidade dos futuros Rally2 poder ser mais rápidos que os futuros Rally1 em determinadas condições.

Como se sabe, deverá ser aprovado um regulamento em que os WRC27 utilizarão motores, transmissões, suspensões, travões com especificações Rally2, e aerodinâmica mais simplificada, mas já começam a surgir preocupações com…os privados!

Talvez fosse melhor esperar pelo detalhe dos regulamentos, e perceber o que vão andar os carros de topo face aos Rally2, antes de expressar receios. Por exemplo, Thierry Neuville referiu ao Dirtfish quer os construtores poderão ser derrotados pelos privados…devido à ordem de partida. Sim, em provas rápidas como a Finlândia, se houver concorrentes rápidos no 45º lugar (tal como referiu Neuville) é possível se a diferença entre os carros for pouca, mas soa estranho um piloto de fábrica preocupar-se com o 45º na estrada…

Adrien Fourmaux corrobora as preocupações de Neuville quanto à eventual proximidade competitiva, alegando que “com 30cv entre Rally1 e Rally2, vale mais a pena estar num Rally2 em 40º na estrada do que num Rally1 em primeiro.” É capaz de ter razão, mas do ponto de vista dos adeptos, se houver mais competitividade e equilíbrio nos ralis, isso não é de modo nenhum mau, até porque mesmo olhando só para os Rally2 em provas rápidas do WRC – sim, porque em provas como Portugal, Sardenha ou Grécia, os troços ficam tão cavados que pensar num carro no 45º a ganhar troços é capaz de ser um exagero – os melhores pilotos do WRC2 sempre foram surgindo muito mais na frente dos troços do que a grande maioria dos pilotos que rodam 20 carros depois.

A mais forte preocupação dos pilotos de fábrica, pelos vistos é que os novos regulamentos do WRC comprometam a viabilidade da participação dos construtores no WRC com os privados a sobressair…

Resumindo tudo isto, hoje em dia os Rally1 são, regra geral, dois segundos por quilómetro mais rápidos que os Rally2, a FIA pretende reduzir essa margem para 1 segundo por Km, mas há como se percebe quem esteja ‘nervoso’…

A votação dos regulamentos pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA realiza-se hoje no Ruanda.