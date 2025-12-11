Regulamentos de homologação WRC 2027 aprovados pela FIA
Estrutura completa para nova era do Mundial de Ralis: pelo menos 10 carros em 24 meses prontos para correr e para clientes.
O Conselho Mundial da FIA aprovou os regulamentos finais de homologação para o Campeonato do Mundo de Ralis a partir de 2027, completando o quadro técnico iniciado em dezembro de 2024. Estes regulamentos definem procedimentos de homologação, requisitos mínimos de produção e condições de participação, visando maior crescimento e competição na categoria máxima.
Os construtores recebem agora uma estrutura clara e de longo prazo para desenvolver a próxima geração de carros WRC27. A homologação exige a produção de pelo menos dez unidades nos primeiros 24 meses e a capacidade de fornecer dez carros prontos para corrida por ano a clientes.
Definição formal de construtor e duração da homologação
O regulamento introduz o conceito de “Construtor”, entidade responsável pelo projeto, construção, homologação e comercialização do carro WRC27. A homologação tem validade de dez anos. Em casos de fornecimento a um segundo construtor para homologação parcial, os requisitos mínimos de produção do carro base podem ser reduzidos proporcionalmente.
A homologação só é concedida após registo oficial no campeonato. No primeiro ano, o carro deve participar em pelo menos 50% dos eventos WRC com um mínimo de dois carros por rali; a partir do segundo ano, exige-se participação total em todas as provas.
Mais concorrência na categoria principal
Estas medidas alinham-se com o objetivo da FIA de aumentar o número de concorrentes no topo do WRC. Com os regulamentos agora confirmados, construtores, equipas e pilotos dispõem de estabilidade e direção clara para a nova era, que promete maior espetáculo para os adeptos em todo o mundo.
