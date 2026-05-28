Regresso do WRC aos Estados Unidos ganha força com inspeção da FIA em junho
O Rali dos Estados Unidos está mais perto de integrar o Campeonato Mundial de Ralis em 2027.
Entre os dias 11 e 18 de junho, uma comitiva da FIA irá realizar uma inspeção técnica detalhada às infraestruturas propostas em solo americano. Os delegados seniores vão avaliar os troços planeados no Tennessee e no leste do Kentucky, além de cidades anfitriãs, parques de assistência e zonas de adeptos.
A ausência da superpotência no calendário dura desde o Rali Olympus de 1988 e pelos vistos o regresso está cada vez mais perto. Inicialmente previsto para 2026, a prova em pisos de terra foi adiada por mútuo acordo para garantir as condições ideais: “O regresso do campeonato aos Estados Unidos é um momento marcante para o nosso desporto”, afirmou Malcolm Wilson, Vice-Presidente Adjunto de Desporto da FIA para os Ralis. O responsável destacou a “ambição real e o ímpeto” do projeto, assegurando o apoio operacional e de segurança da federação.
Passo decisivo rumo a 2027
O evento candidato de junho servirá de teste crucial. O promotor local, Matt Cruz, partilha do entusiasmo, salientando que a visita “assinala o passo mais significativo até à data para trazer o WRC de volta aos Estados Unidos”. Caso a avaliação seja positiva, o WRC expande-se ainda mais além-Atlântico, consolidando a sua internacionalização. Resta esperar que tudo corra bem, a partir daí é ‘insistir’ pois não vai ser fácil ao WRC despontar nos EUA. Possível, mas não fácil. O público norte-americano tem a palavra.
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