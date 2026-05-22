Regresso do WRC ao Reino Unido: Aberdeen inicia preparativos para o Rali da Escócia

O Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) vai regressar oficialmente ao Reino Unido em 2027, tendo como palco o Nordeste da Escócia. Batizado como WRC Rally Scotland, o evento garantiu um contrato inicial de três anos (2027–2029) e terá a sua base operacional na cidade de Aberdeen, estendendo as suas classificativas florestais pelas regiões de Aberdeenshire e Moray.

O anúncio oficial do regresso da máxima categoria do rali em solo britânico foi formalizado pela Motorsport UK, colocando fim a um hiato que se arrastava desde a última edição do Rally da Grã-Bretanha, disputado no País de Gales em 2019. Com a confirmação do Nordeste escocês como a localização preferencial, o Aberdeen City Council e os parceiros estratégicos do evento já iniciaram os trabalhos de planeamento, coordenação de partes interessadas (stakeholders) e finalização de contratos.

Aberdeen foi confirmada como o quartel-general e o parque de assistência da prova. O plano estratégico para o evento prevê uma forte componente urbana na cidade de Aberdeen com a partida e chegada cerimonial, bem como uma classificativa citadina.

Todo o percurso final terá ainda de passar pelo escrutínio e processo de aprovação conjunta do Promotor do WRC e da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Uma nova atualização formal será apresentada ao Comité em agosto de 2026, detalhando o papel do município na governação e nas estruturas de entrega do organizador do evento. Espera-se também que as datas oficiais para a edição inaugural de 2027 sejam anunciadas publicamente no final deste verão.