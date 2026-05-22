Regresso do WRC ao Reino Unido: Aberdeen inicia preparativos para o Rali da Escócia
O Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) vai regressar oficialmente ao Reino Unido em 2027, tendo como palco o Nordeste da Escócia. Batizado como WRC Rally Scotland, o evento garantiu um contrato inicial de três anos (2027–2029) e terá a sua base operacional na cidade de Aberdeen, estendendo as suas classificativas florestais pelas regiões de Aberdeenshire e Moray.
O anúncio oficial do regresso da máxima categoria do rali em solo britânico foi formalizado pela Motorsport UK, colocando fim a um hiato que se arrastava desde a última edição do Rally da Grã-Bretanha, disputado no País de Gales em 2019. Com a confirmação do Nordeste escocês como a localização preferencial, o Aberdeen City Council e os parceiros estratégicos do evento já iniciaram os trabalhos de planeamento, coordenação de partes interessadas (stakeholders) e finalização de contratos.
Aberdeen foi confirmada como o quartel-general e o parque de assistência da prova. O plano estratégico para o evento prevê uma forte componente urbana na cidade de Aberdeen com a partida e chegada cerimonial, bem como uma classificativa citadina.
Todo o percurso final terá ainda de passar pelo escrutínio e processo de aprovação conjunta do Promotor do WRC e da Federação Internacional do Automóvel (FIA).
Uma nova atualização formal será apresentada ao Comité em agosto de 2026, detalhando o papel do município na governação e nas estruturas de entrega do organizador do evento. Espera-se também que as datas oficiais para a edição inaugural de 2027 sejam anunciadas publicamente no final deste verão.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV Rampa Internacional da Falperra – Resumo18 Maio 2026 16:50
-
AutoSport TV CPR, Rali de Portugal, Resumo Final10 Maio 2026 16:44