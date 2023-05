Reações à penalização de Solberg: “o desporto precisa de mudanças e de criar mais entretenimento”, não penalizá-lo | AutoSport

Edoardo Delleani, Andrew Kellitt e Luís Tourais de Matos, Comissários Desportivos do Rali de Portugal devem ter sentido um arrepio na espinha quando tiveram que assinar a decisão #16 que penalizou Oliver Solberg pelo facto de ter feito ‘donuts’ (piões) num zona proibida pelos regulamentos. Claro que cumpriram o que está estipulado nos regulamentos que não foram eles que fizeram, mas a reação do ‘mundo’ dos ralis ao sucedido diz bem do mal que esta decisão fez ao WRC como um todo. O facto de toda a gente estar a falar dela prova-o.

Recorde-se que Oliver Solberg liderava o WRC2 com 35,4s de vantagem quando fez donuts no final da super especial de Lousada, numa zona perfeitamente segura para os espectadores que estavam nas bancadas, ao contrário do que fez Sebastien Ogier após o pódio do Rali da Catalunha do ano passado, ação que levou à introdução desta regra.

Solberg recebeu uma penalização de um minuto, e perdeu o rali por 1.2s para Gus Greensmith.

Convém aqui referir que a penalização mínima para este caso é de 5 minutos, mas a FIA ponderou e decidiu atenuar a pena, em virtude da desproporção para o caso que levou à criação desta regra, os piões de Ogier no pódio em Espanha o ano passado: “No Rali de Portugal, os Comissários Desportivos tomaram uma decisão tendo em conta todas as informações de que dispunham, incluindo a declaração da equipa de que não tinha lido os regulamentos publicados antes de cada prova.

“Aplicar uma penalização de tempo de um minuto em comparação com a penalização de cinco minutos prevista nos regulamentos é proporcional, tendo em conta as circunstâncias explicadas na sua decisão”, lê-se no comunicado da FIA.

O resumo do que acham os restantes pilotos é simples: “o desporto precisa de algumas mudanças e de criar um pouco mais de entretenimento” este tipo de entretenimento, e muitos outros…