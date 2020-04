Rallylegend juntou 5 lendas: A propósito de uma fotografia

Por Jorge Cardoso

Cinco pilotos, um país onde os ralis sempre foram alvo de paixão e motivo para festa, e números, muitos números. Ou, por outras palavras, como os dados estatísticos, nos podem dar uma perspetiva diferente.

Aquando da conferência de imprensa prévia à partida para a estrada da edição do Rallylegend 2013, constatámos que os cinco pilotos que se encontravam à nossa frente apresentavam um denominador comum: todos haviam competido nas estradas portuguesas. De imediato instalaram-se interrogações de âmbito estatístico.

Esta Legend Parade (forma como é designado este encontro) totaliza 49 bandeiradas de partida em ralis realizados em solo português, sendo responsável, no seu conjunto, por 11 vitórias (10 no Rali de Portugal e 1 no Rali Vinho da Madeira), a que se somam mais 14 presenças em lugares de pódio.

Inevitavelmente, o Rali de Portugal é a prova que cativou o maior número de participações. Considerando os pilotos da fotografia concluímos que a participação temporalmente mais distante aconteceu há 43 anos, quando, em 1970, Sandro Munari, ao volante de um Lancia Fulvia, terminou na segunda posição final. Já a mais próxima da atualidade ocorreu em 2002, com Didier Auriol a vencer o Rali de Portugal, decorrido na Região Transmontana, no primeiro ano de “castigo” após a edição diluviana de 2001.



Markku Alen realizou 17 ralis em território nacional, destacando-se 15 edições do Rali de Portugal, que lhe valeram cinco vitórias, com três modelos diferentes, mas sempre pertencentes ao Grupo Fiat-Lancia. Foi ainda o responsável pela estreia mundial do Lancia Delta S4, ocorrida em 1985 no Rali do Algarve, e marcou presença, ao volante de um Peugeot 206 WRC, no Rali Centenário do ACP, prova paralela ao Rali de Portugal de 2003.

Por sua vez, Didier Auriol participou 14 vezes no Rali de Portugal, tendo obtido como melhor classificação três idas ao segundo lugar no pódio, nas versões mundialistas do rali, e conseguido uma vitória em 2002. Pelas suas mãos passaram, nos troços portugueses, carros tão distintos como: Ford Sierra RS Cosworth, Lancia Delta Integral e HF Integrale 16v, Toyota Celica Turbo 4WD e GT-Four, Toyota Corola WRC, Seat Cordoba Evo 2 WRC, Peugeot 206 WRC, Subaru Impreza WRX e Fiat Abarth GP S2000.

Jimmy McRae deslocou-se inúmeras vezes ao nosso país, mas sobretudo para apoiar o seu filho Colin. A nível competitivo, apenas realizou o Rali Vinho da Madeira de 1982, que lhe valeu o segundo lugar final, bem como a Volta a Portugal de 1985, na primeira vez que um Opel Manta 400 andou em troços nacionais tendo, contudo, desistido na classificativa do Colmeal, quando liderava a prova.

Entre 1984, com o Lancia Rally 037, e 1994, ao volante do Ford Escort RS Cosworth, Mikki Biasion não falhou uma única edição do Rali de Portugal. O pecúlio classificativo obtido traduziu-se em 3 vitórias, em anos consecutivos, complementadas por mais 5 subidas ao pódio. Esta sequência foi antecedida de uma presença, e respetiva vitória, no Rali Vinho da Madeira de 1983 que contribuiu para o título de Campeão Europeu nesse ano.

As quatro vindas de Sandro Munari ao Rali de Portugal possibilitaram-lhe uma vitória, um segundo lugar, e dois abandonos, tendo utilizado o Lancia Fulvia (duas ocasiões), o Stratos e o Fiat 131 Abarth.