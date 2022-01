Rallye Monte-Carlo: o rali mais famoso do mundo de A a Z | AutoSport

É verdade que o ‘nosso’ Rali de Portugal tem guardado nos nossos corações um lugar muito especial, mas agora que temos à porta o Rali de Monte Carlo, são muitos os que há muito sabem que este rali tem um aura especial no mundo dos ralis.

Provavelmente, se fosse pedido ao ‘cidadão comum’ para nomear um rali mundialmente famoso, é bem provável que a maioria responda Rally Monte Carlo.

Praticamente todos conhecem o rali mais famoso de todos os tempos, que não em Portugal, é verdade, mas é por uma boa razão. O que é ‘nosso’ faz-nos bater mais depressa o coração. Isto a propósito do novo livro saído das ‘oficinas’ McKlein. Agora que o nosso querido Martin Holmes não nos pode ‘dar’ mais livros, a editora McKlein continua a colocar cá fora livros fantásticos e este é mais um: Rallye Monte-Carlo.

Foi feito com uma abordagem distinta. Ao invés de nos falar só dos ralis, os editores foram à procura dos momentos que fazem a história do Rali de Monte Carlo. Nem sequer se esqueceram da Le Remise, o famoso restaurante de Albert Jouanny, situado em Antraigues-sur-Volane (Ardèche) numa história que começou em 1964. Houve bolos para todos os pilotos do Rali de Monte Carlo.

É um grande livro de A a Z sobre sobre o Rali de Monte Carlo, e fala de tudo e mais alguma coisa. Para quem gosta de ralis, e em particular do Rali de Monte Carlo, é um livro que não pode faltar a colecionadores. E depois claro, as fotos são todas do Reinhard McKlein e da sua equipa de longa data. Como autores, dois nomes perfeitamente conhecidos dos adeptos: John Davenport e o jornalista Michel Lizin. Como se calcula é um livro visualmente deslumbrante com as melhores histórias dos noventa Rali de Monte Carlo que tiveram lugar entre 1911 e hoje. Uma autêntica viagem através do tempo de que iremos partilhando histórias. O formato é 29 x 29 cm e o livro tem 400 páginas e mais de 500 fotos. Os textos são em Inglês, Alemão e Francês. Pode adquiri-lo, claro, na McKlein Publishing.